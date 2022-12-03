مونديال قطر.. هولندا يحصل على أول بطاقات التأهل لدور الـ8 بعد فوز مستحق على أمريكا

شفق نيوز/ حصل منتخب هولندا على أول بطاقات التأهل لدور الـ8 بعد فوزه اليوم على منتخب امريكا في افتتاح مباريات دور الـ16 بنتيجة 3-1 ليضرب موعدا مع الفائز من لقاء الارجنتين واستراليا المقرر اليوم في الساعة العاشرة مساءً.

وجاء الهدف الأول لمنتخب هولندا عن طريق ممفيس ديباي بالدقيقة العاشرة ، وجاء الهدف الثاني لمنتخب هولندا في الدقيقة 45 عن طريق دالي بليند، وفي الشوط الثاني سجل منتخب أمريكا هدف التقليص بالدقيقة 76 من عمر اللقاء عن طريق اللاعب حاجي رايت، وفي الدقيقة 81 سجل منتخب هولندا هدف التقدم الثالث عن طريق دينزل دومفريس.

وواجه منتخب هولندا نظيره أمريكا فى أولى مواجهات دور الـ16 لبطولة كأس العالم المقامة حاليا فى قطر 2022، و التى اقيمت على ستاد خليفة الدولي في مدينة الريان القطرية في السادسة من مساء اليوم.