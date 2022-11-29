مونديال قطر.. السنغال تتأهل لدور الـ16 على حساب الاكوادور وخسارة ثالثة لـ"العنابي"

شفق نيوز/ خسر المنتخب القطري، يوم الثلاثاء، أمام نظيره الهولندي ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم 2022، والتي شهدت تأهل السنغال على حساب الاكوادور.

انتهى المباراة الأولى بشوطها الأول بتقدم هولندا بهدف دون رد لقطر، في الدقيقة 26 عن طريق اللاعب كودي جاكبو، ومع بداية الشوط الثاني عند الدقيقة 48 جاء هدف منتخب هولندا الثاني عن طريق اللاعب فرينكي دي يونغ.

وبفوز هولندا اليوم يكون قد حسم تأهله لدور الـ16 كأول المجموعة الاولى برصيد 7 نقاط بينما تذيل منتخب قطر المجموعة بصفر من النقاط.

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب السنغالي على المنتخب الإكوادوري 2-1 وضمن تأهله لدور الـ 16 كثاني المجموعة الاولى ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم 2022.

انتهى الشوط الاول بتقدم السنغال بهدف دون رد للاكوادور جاء في الدقيقة 44 عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح لاعب منتخب السنغال اسماعيلا سار، وفي الشوط الثاني الثاني سجل الإكوادور هدف التعديل في الدقيقة 86 عن طريق مويسيس كايسيدو، وسرعان ما سجل السنغال هدف التفوق في الدقيقة 70 عن طريق اللاعب كاليدو كوليبالي.