مونديال قطر.. مبابي يعبر بفرنسا إلى دور الثمانية بأقل مجهود

شفق نيوز/ تأهل المنتخب الفرنسي إلى دور الثمانية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 بعد فوزه على منتخب بولندا بنتيجة 3-1 ليصبح ثالث الواصلين لهذا الدور.

وبفوز الفرنسيين يكون قد تأهل للمرحلة المقبلة ليلاقي الفائز من مباراة المنتخبين الإنجليزي والسنغالي المقررة إقامتها في الساعة العاشرة من مساء اليوم.

وتقدم منتخب فرنسا بهدف سجله اللاعب اوليفيه جيرو في الدقيقة 44 من الشوط الاول ، وفي الشوط الثاني جاء الهدف الثاني لفرنسا في الدقيقة 74 عن طريق كيليان مبابي وعاد مبابي ليسجل هدفا ثالثا في الدقيقة الاولى من الوقت الإضافي، وقبيل نهاية المباراة احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لبولندا ليسجل منها هدف ليفاندوفسكي هدف التقليص الوحيد.