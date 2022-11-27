مونديال قطر.. كوستريكا تفاجئ اليابان وتتغلب عليها بهدف

شفق نيوز/ خسر المنتخب الياباني أمام المنتخب الكوستاريكي 0-1 لحساب المجموعة الخامسة لنهائيات كأس العالم 2022 .

وجرت المباراة على ستاد أحمد بن علي، وعند الساعة الواحدة بعد الظهر.

جاء هدف التقدم لكوستريكا في الدقيقة 81 عن طريق اللاعب كيشير فولر.

وتلقت كوستاريكا في الجولة الأولى أقسى خسارة لحد الآن في نهائيات كأس العالم 2022 أمام إسبانيا الأربعاء الماضي بـ7 أهداف دون رد.

بينما حقق المنتخب الياباني في الجولة ذاتها مفاجاة النهائيات بعد فوزه على ألمانيا 2-1.