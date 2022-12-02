مونديال قطر: كوريا الجنوبية والبرتغال إلى دور الـ16 واورغواي وغانا يودعان البطولة

شفق نيوز/ فاز منتخب كوريا الجنوبية على البرتغال بنتيجة 2-1 ليتاهل الفريقان للدور الـ 16 ، في ختام الدور الأول من منافسات المجموعة الثامنة لمونديال قطر 2022

وانتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1 سجل البرتغال اولا عن طريق ريكاردو هورتا في الدقيقة الخامسة ، وفي الدقيقة 27 جاء هدف التعادل لكوريا الجنوبية لي كانغ ان، وفي الدقيقة 90 من عمر المباراة تمكن هوانغ هي تشان من تسجيل هدف كوريا الجنوبية الثاني.

وضمن المنافسات ذاتها حقق منتخب الاورغواي الفوز على منتخب غانا ورغم الفوز ودع الأوروغواي البطولة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الاورغواي 2-0 ، سجلهما لاعب الاورغواي جيورجيان دي ارسكايتا في الدقيقة (26-32)، وأضاع منتخب غانا ركلة جزاء بعد ان اخفق اندريه ايو في تنفيذها في الدقيقة 21 .

وجمع البرتغا 6 نقاط متصدرا المجموعة وكوريا والاورغواي 4 نقاط لكن كوريا تتقدم على الاورغواي بالاهداف، وغانا اخيرا برصيد 3 نقاط.