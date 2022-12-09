مونديال قطر.. كرواتيا إلى نصف نهائي كأس العالم

شفق نيوز/ تأهل منتخب كرواتيا للدور النصف النهائي لمونديال قطر 2022 على حساب منتخب البرازيل بعد تحقيقه الفوز بركلات الترجيح بعد انتهاء الشوطين الاصليين والاضافيين بالتعادل.

وانتهى الشوط الأول والثاني بالتعادل السلبي من دون اهداف ، وفي الوقت الإضافي الأول جاء هدف البرازيل عن طريق نيمار في الدقيقة 105 ، وفي الشوط الإضافي الثاني عادل كرواتيا النتيجة عن طريق برونو بيتكوفيتش في الدقيقة 117 ، لتذهب المباراة إلى ركلات الحظ الترجيحية وتحسم لصالح منتخب كرواتيا.

وسيلاقي منتخب كرواتيا الفائز من مباراة الأرجنتين وهولندا التي ستقام في الساعة العاشرة مساءً في منافسات ربع نهائي كأس العالم 2022 الجارية حاليا في قطر .

وجرت مباراة البرازيل وكرواتيا بدور الثمانية لمونديال قطر 2022، على ملعب المدينة التعليمية السادسة مساء اليوم .