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مونديال قطر.. فيفا يدرس تغيير موعد الانطلاق

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-10T10:07:01+0000
مونديال قطر.. فيفا يدرس تغيير موعد الانطلاق

شفق نيوز / يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تغيير موعد انطلاق مونديال 2022 المقرر في قطر خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن الحكم الأرجنتيني دياريو أوليه، قوله إن "(فيفا) يناقش بجدية تغيير موعد انطلاق بداية البطولة بيوم واحد فقط، من 21 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني".

ويناقش فيفا، بجدية تغيير موعد انطلاق بداية البطولة، ويعود سبب هذا التعديل المحتمل إلى الحقيقة المربكة المتمثلة في لعب مباراتين قبل مواجهة الافتتاح، والتي أصبحت تقليدا منذ مونديال ألمانيا 2006 أن يلعب صاحب الأرض مباراة في يوم الافتتاح.

وعليه، في حال التأجيل، ستقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور يوم الأحد في الـ20 من نوفمبر القادم، بدلاً من يوم الاثنين، على أن تقام مباراة هولندا والسنغال ومباراة إنجلترا وإيران في 21 نوفمبر/تشرين الثاني.

واتخاذ مثل هذا القرار يأتي على أساس نتائج التصويت فقط، بين رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو ورؤساء اتحادات كرة القدم للقارات الست.

وستقام بطولة كأس العالم في قطر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ولن يشارك المنتخب الروسي في البطولة بسبب تعليق مشاركة الأندية والمنتخبات الروسية في المسابقات الدولية بقرار من الفيفا.

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