مونديال قطر.. فرنسا تقهر انكلترا وتضرب موعدا مع المغرب في المربع الذهبي

شفق نيوز/ تأهل المنتخب الفرنسي للدور نصف النهائي لمونديال قطر 2022 على حساب منتخب الانكليزي بعد تحقيقه الفوز بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الأول لصالح منتخب فرنسا بنتيجة 1-0 جاء عن طريق اوريلين تشو اميني في الدقيقة 17، وفي الشوط الثاني سجل الانكليز هدف التعديل عن طريق ركلة نفذها بنجاح قائد منتخب انكلترا هيري كين في الدقيقة 54 من عمر اللقاء، بينما جاء هدف التقدم لفرنسا في الدقيقة 78 عن طريق اوليفيه جيرو، واضاع قائد المنتخب الانكليزي هيري كين ركلة جزاء في الدقيقة 84 .

وسيلاقي المنتخب الفرنسي في دور نصف نهائي كأس العالم المنتخب المغربي الذي تأهل اليوم رسميا على حساب البرتغال.