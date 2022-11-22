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الديك الفرنسي يقسو على الكنغر الأسترالي في قطر

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-22T21:00:51+0000
الديك الفرنسي يقسو على الكنغر الأسترالي في قطر

شفق نيوز/ حقق صاحب لقب بطولة كأس العالم 2018 المنتخب الفرنسي فوزاً عريضاً على المنتخب الاسترالي بنتيجة 4-1 ، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الرابعة لنهائيات كأس العالم 2022 الجارية احداثها في قطر.

انتهى الشوط الاول بتقدم المنتخب الفرنسي بهدفين لهدف، سجل منتخب استراليا اولا عن طريق كريغ غودوين في الدقيقة 8 ، وتمكن لاعب منتخب فرنسا ادريان رابيو من تعديل النتيجة لفرنسا في الدقيقة 26، واضافة لاعب منتخب فرنسا اوليفيه جيرو هدفاً ثانيا لمنتخبه في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني عزز الفرنسيون نتيجتهم بعد تسجيلهم الهدف الثالث عن طريق اللاعب كيليان مبابي في الدقيقة 68 ، وبعد ثلاث دقائق وفي الدقيقة 71 عاد لاعب فرنسا اوليفيه جيرو ليسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لفرنسا.

سيطر منتخب فرنسا بشكل مطلق على شوطي اللقا ، بالمقابل ظهر الاستراليون بمستوى متواضع خلال مواجهة اليوم اذ عجزوا تماما على رد وايقاف هجمات منتخب فرنسا.

وبفوز فرنسا يكون قد تصدر المجموعة الرابعة بثلاث نقاط يليه المنتخبين التونسي والدنماركي ولكل منهما نقطة واستراليا اخيرا بدون نقاط.

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