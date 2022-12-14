مونديال قطر.. فرنسا تحبط أحلام المغرب وتضرب موعداً مع الأرجنتين في النهائي

شفق نيوز/ بلغ منتخب فرنسا للمباراة الختامية لبطولة كأس العالم بعد فوزه على نظيره المغربي بنتيجة 2-0، ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 التي جرت مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد البيت.

انتهى الشوط الاول بتقدم منتخب فرنسا بهدف دون مقابل لاشيء للمغرب جاء الهدف الاول في الدقيقة الخامسة عن طريق ثيو هيرنانديز، وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة على حالها حتى جاء الهدف الثاني لفرنسا في الدقيقة 79 عن طريق البديل راندال كولو مواني، من اول لمسة.

ويلاقي منتخب فرنسا نظيره الأرجنتيني في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022 يوم الأحد الموافق 18 من الشهر الجاري على ستاد لوسيل، بينما يلاقي المنتخب المغربي نظيره الكرواتي قبل يوم من المباراة الختامية على ملعب خليفة الدولي لتحديد الثالث والرابع.