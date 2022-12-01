مونديال قطر.. فرنسا تثير أزمة عقب الخسارة أمام تونس

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي "فيفا" بعد إلغاء هدف التعادل في اللحظات الأخيرة خلال مواجهة تونس عقب مراجعة حكم الفيديو للواقعة.

وسدد أنطوان غريزمان الكرة في الشباك بعد 8 دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن الحكم ألغى الهدف لأن المهاجم كان في موقف تسلل عندما مرر أورلين تشواميني الكرة داخل منطقة الجزاء في بداية الهجمة.

ولمس مدافع تونسي الكرة بعد ذلك ثم وصلت إلى غريزمان، الذي لم يكن في موقف تسلل في هذه اللقطة، لكن إلغاء الهدف منح تونس الفوز 1-0 في نتيجة غير مؤثرة في التأهل.

وقال الاتحاد الفرنسي في بيان: "نتقدم بشكوى بعد إلغاء هدف أنطوان غريزمان بشكل غير صحيح من وجهة نظرنا. يجب تقديم هذه الشكوى في غضون 24 ساعة بعد صفارة النهاية".

Should Antoine Griezmann's last-minute goal have stood? 🧐The disallowed goal meant Tunisia recorded a memorable win over France despite going out of World Cup 🇹🇳#ITVFootball | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/cCHS17R5cO — ITV Football (@itvfootball) November 30, 2022

وودع المنتخب التونسي منافسات بطولة كأس العالم في قطر، رغم فوزه على نظيره الفرنسي حامل اللقب، بهدف دون رد، أحرزه وهبي الخزري في الدقيقة 58، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.

ورفع "نسور قرطاج" رصيدهم إلى 4 نقاط في المركز الثالث في المجموعة الرابعة، ولم يكن هذا الانتصار الثمين كافيا لتأهلهم للدور الثاني لفوز أستراليا على الدنمارك بهدف دون رد في مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها.

واحتفظت فرنسا الضامنة تأهلها إلى ثمن النهائي بعد فوزها في مباراتيها الأوليين بصدارة المجموعة مع 6 نقاط، بعد خوضها المباراة ضد تونس بتشكيلة رديفة، بفارق الأهداف عن أستراليا وستواجه بولندا يوم الأحد. عقب الخسارة أمام تونس