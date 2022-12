مونديال قطر.. فرنسا تثير أزمة عقب الخسارة أمام تونس

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي "فيفا" بعد إلغاء هدف التعادل في اللحظات الأخيرة خلال مواجهة تونس عقب مراجعة حكم الفيديو للواقعة.

وسدد أنطوان غريزمان الكرة في الشباك بعد 8 دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن الحكم ألغى الهدف لأن المهاجم كان في موقف تسلل عندما مرر أورلين تشواميني الكرة داخل منطقة الجزاء في بداية الهجمة.

ولمس مدافع تونسي الكرة بعد ذلك ثم وصلت إلى غريزمان، الذي لم يكن في موقف تسلل في هذه اللقطة، لكن إلغاء الهدف منح تونس الفوز 1-0 في نتيجة غير مؤثرة في التأهل.

وقال الاتحاد الفرنسي في بيان: "نتقدم بشكوى بعد إلغاء هدف أنطوان غريزمان بشكل غير صحيح من وجهة نظرنا. يجب تقديم هذه الشكوى في غضون 24 ساعة بعد صفارة النهاية".

