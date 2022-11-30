مونديال قطر.. تونس تفوز على فرنسا وتودع واستراليا تفجر المفاجأة وتعبر لدور الـ16

شفق نيوز/ تأهل منتخب أستراليا للدور الثاني بعد فوزه على الدنمارك ضمن المجموعة الرابعة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، والتي شهدت مفاجأة بتأهل استراليا كثاني المجموعة.

انتهى الشوط الأول من المباراة الأولى بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل منتخب استراليا هدفه في الدقيقة 60 عن طريق ماثيو ليكي.

وبهذه النتيجة تأهلت أستراليا ثاني المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب تونس على منتخب فرنسا 1-0، لكن ذلك لم يسعفه للتأهل، حيث قبع في المركز الثالث متقدماً على الدنمارك أخيراً.