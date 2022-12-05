مونديال قطر.. ركلات الترجيح تبتسم لمنتخب كرواتيا ليتأهل الى دور ربع نهائي كأس العالم

شفق نيوز/ تأهل منتخب كرواتيا يوم الاثنين، الى دور ربع النهائي لنهائيات كأس العالم 2022 الجارية احداثها في قطر بعد حسم ركلات الترجيح لصالحه.

وانتهى الشوط الأول بتقدم اليابان بهدف دون رد جاء في الدقيقة 43 عن طريق لاعب منتخب اليابان دايزن مايدا، وفي الدقيقة 55 من عمر اللقاء جاء هدف التعديل لمنتخب كرواتيا برأسية اللاعب ايفان بيريسيتش.

وانتهى الشوطان الاصليان للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين لتذهب المباراة الى الشوطين الإضافيين لحسم النتيجة لكن ظلت النتيجة على حالها لتذهب المباراة لركلات الترجيح لحسم النتيجة، وبعد تنفيذ ركلات الترجيح حسم اللقاء لصالح منتخب كرواتيا.

وبهذا الفوز سيواجه المنتخب الكرواتي، المنتخب الفائز من مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية التي ستقام ضمن المنافسات الدور الـ 16 لنهائيات كأس العالم.

وجرت المباراة اليوم الاثنين عند الساعة السادسة مساءً على استاد الجنوب في قطر.