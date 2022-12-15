مونديال قطر.. جنبلاط يهاجم إذاعة مونت كارلو وينتصر للمغرب

شفق نيوز/ رد السياسي اللبناني وليد جنبلاط، على تعليق إذاعة "مونت كارلو" حول فوز فرنسا على المغرب في نصف نهائي كأس العالم، قائلا إن "ثقافة الاستعمار الثقافي ما تزال مسيطرة".

وكتب جنبلاط في تغريدة على "تويتر": "في نشرة الاخبار الصباحية وتعليقا على فوز فرنسا على المغرب تعتبر إذاعة مونتي كارلو، أن فرنسا وضعت حدا للمغامرة المغربية. يبدو أن ثقافة الاستعمار الثقافي لا تزال مسيطرة على بعض الدوائر وكأنه ممنوع على العرب والافارقة من التفوق حتى في لعبة القدم".

في نشرة الاخبار الصباحية وتعليقا على فوز فرنسا على المغرب تعتبر اذاعة مونتي كارلو ان فرنسا وضعت حدا للمغامرة المغربية .يبدو ان ثقافة الاستعمار الثقافي لا تزال مسيطرة على بعض الدوائر وكأنه ممنوع على العرب والافارقة من التفوق حتى في لعبة القدم #mondialqatar pic.twitter.com/cskdt8XiLp — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) December 15, 2022

يذكر أن المنتخب الفرنسي تأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" على حساب نظيره المغربي إثر فوزه عليه (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الأربعاء، في الدور قبل النهائي.

وسيكون منتخب فرنسا على موعد في النهائي مع المنتخب الأرجنتيني الذي بلغ النهائي بعد تغلبه على نظيره الكرواتي (3-0) مساء الثلاثاء. بينما سيكتفي منتخب المغرب بالمنافسة على المركز الثالث، يوم السبت المقبل، ضد منتخب كرواتيا.