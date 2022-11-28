مونديال قطر.. تعادل مثير يحسم لقاء صربيا والكاميرون

شفق نيوز/ تعادل المنتخب الكاميروني، يوم الاثنين، مع المنتخب الصربي بنتيجة 3-3 ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة من مونديال 2022 التي تقام منافساتها حالياً في قطر.

بدأ منتخب الكاميرون بالتسجيل في الدقيقة 29 عن طريق اللاعب جان شارل كاستيليتو، وفي الدقيقة 45 سجل الصرب هدف التعديل عن طريق ستراهينيا بافلوفيتش، وعاد الصرب بعد دقيقة بالهدف الثاني عن طريق سيرجي ميلينكوفيتش لينتهي الشوط الأول بتقدم صربيا بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني عند الدقيقة 53 سجل الصرب هدفهم الثالث عم طريق الكسيندر ميتروفيتش، وفاجأ الكاميرون خصمه الصربي بتسجيل هدفين في غضون ثلاث دقائق، اذ سجل لاعب الكاميرون فينسنت ابو بكر هدف التقليص الثاني لفريقه في الدقيقة 64، وفي الدقيقة 66 جاء هدف التعديل للكاميرون عن طريق اللاعب ايريك ماكسيم تشوب مونتينغ.

وحصد كل فريق بالتالي أول نقطة في المونديال، لتتواجد الكاميرون في المركز الثالث بفارق الأهداف عن صربيا متذيلة الترتيب.

وتعد مباريات اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة التي تضم منتخبات البرازيل وسويسرا والكاميرون وصربيا، وتستمر منافسات كاس العالم 2022 في قطر للمدة من 20 تشرين الثاني حتى 18 من شهر كانون الاول المقبل.