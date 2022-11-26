مونديال قطر.. بولندا تتغلب على السعودية بهدفين دون مقابل

شفق نيوز/ حقق المنتخب البولندي فوزاً على نظيره السعودي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في مونديال كأس العالم 2022.

وانتهى الشوط الاول بتقدم المنتخب البولندي بهدف دون مقابل لفريق السعودية الضاغط طوال الـ 45 دقيقة جاء في الدقيقة 39 عن طريق اللاعب البولندي بيوتر زيلينسكي ، وفي الشوط الثاني استمر الضغط السعودي حتى الدقيقة 82 ومن خطأ دفاعي استغله مهاجم بولندا ليفاندوفسكي ليسجل هدف بولندا الثاني.

وجرت المباراة عصر اليوم على ستاد المدينة التعليمية في قطر.