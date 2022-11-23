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﻿مونديال قطر.. منتخب بلجيكا يحقق فوزاً صعباً على نظيره الكندي بهدف دون رد 

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-23T20:56:29+0000
﻿مونديال قطر.. منتخب بلجيكا يحقق فوزاً صعباً على نظيره الكندي بهدف دون رد 

شفق نيوز/ حقق المنتخب البلجيكي  فوزاً صعباً على نظيره الكندي بهدف دون رد، ضمن منافسات المجموعة السادسة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم .

وانتهى الشوط الاول بتقدم بلجيكا بهدف واحد دون مقابل سجله اللاعب ميتشي باتشواي في الدقيقة 44 ، واضاع لاعب منتخب كندا الفونسو ديفز ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة بعد أن ردها حارس بلجيكا كورتوا ، وفي الشوط الثاني بقيت النتيجة على حالها ليحصد البلجيكيون ثلاث نقاط ثمينة على حساب كندا.

وجرت المباراة مساء اليوم الاربعاء في استاد احمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة .

وتضم المجموعة السادسة منتخبات بلجيكا وكندا والمغرب وكرواتيا اللذان تعادلا سلبياً اليوم في انطلاق مباريات المجموعة .

 

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