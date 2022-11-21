مونديال قطر.. انكلترا تهزم إيران بنتيجة "مُذلة"

شفق نيوز/ تمكن المنتخب الانكليزي يوم الاثنين، من التغلب على المنتخب الإيرانية بنتيجة كبيرة.

وفي بداية الشوط الأول تعرض الحارس الإيراني إلى تصادم مع زميله المدافع افقدته القدرة على مواصلة المباراة، اﻷمر الذي دفع بالمدرب كيروش إلى استبداله بالحارس البديل ليبدأ مسلسل الانهيار الإيراني.

واجتاز منتخب انكلترا نظيره الإيراني بـ6 اهداف مقابل هدف واحد جاء عن طريق جود بيلينغهام في الدقيقة 35 من الشوط الأول، ووبوكايا ساكا (هدفين) في الدقيقة 43 و62 من عمر المباراة، رحيم سترلينغ في الدقيقة الاولى من الوقت الإضافي من الشوط الاول، ماركوس راشفورد 71، جاك غريليش 89 من عمر المباراة.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء قبل نهاية اللقاء بثواني لايران جاء منه الهدف الثاني لإيران عن طريق مهدي طارمي.

وسيطر منتخب انكلترا بشكل مطلق على شوطي المباراة من خلال استحواذه للكرة لاغلب زمن اللقاء ، وظهر لاعبو انكلترا بمستوى متميز من خلال تنقلاته السريعة وتالق لاعبيه والضغط الهجومي ، مقابل تراجع واستسلام تام لمنتخب ايران الذي لم يظهر بمستوى جيد خلال الشوطين ، وفقد الايرانيون الحارس الاساسي علي رضا بعد اصابته ليستبدل بالحارس البديل حسيني .

وشهدت المباراة اضافة 14 دقيقة وقتا اضافيا على الشوط الاول، و10 دقائق للشوط الثاني.