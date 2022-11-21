سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مونديال قطر.. انكلترا تهزم إيران بنتيجة "مُذلة"

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-21T15:13:45+0000
مونديال قطر.. انكلترا تهزم إيران بنتيجة "مُذلة"

شفق نيوز/ تمكن المنتخب الانكليزي يوم الاثنين، من التغلب على المنتخب الإيرانية بنتيجة كبيرة.

وفي بداية الشوط الأول تعرض الحارس الإيراني إلى تصادم مع زميله المدافع افقدته القدرة على مواصلة المباراة، اﻷمر الذي دفع بالمدرب كيروش إلى استبداله بالحارس البديل ليبدأ مسلسل الانهيار الإيراني.

واجتاز منتخب انكلترا نظيره الإيراني بـ6 اهداف مقابل هدف واحد جاء عن طريق جود بيلينغهام في الدقيقة 35 من الشوط الأول، ووبوكايا ساكا (هدفين) في الدقيقة 43 و62 من عمر المباراة، رحيم سترلينغ في الدقيقة الاولى من الوقت الإضافي من الشوط الاول، ماركوس راشفورد 71، جاك غريليش 89 من عمر المباراة.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء قبل نهاية اللقاء بثواني لايران جاء منه الهدف الثاني لإيران عن طريق مهدي طارمي.

وسيطر منتخب انكلترا بشكل مطلق على شوطي المباراة من خلال استحواذه للكرة لاغلب زمن اللقاء ، وظهر لاعبو انكلترا بمستوى متميز من خلال تنقلاته السريعة وتالق لاعبيه والضغط الهجومي ، مقابل تراجع واستسلام تام لمنتخب ايران الذي لم يظهر بمستوى جيد خلال الشوطين ، وفقد الايرانيون الحارس الاساسي علي رضا بعد اصابته ليستبدل بالحارس البديل حسيني .

وشهدت المباراة اضافة 14 دقيقة وقتا اضافيا على الشوط الاول، و10 دقائق للشوط الثاني.

related

شفق نيوز تنشر تشكيلة المنتخب العراقي أمام ايران

Date: 2021-09-07 16:29:53
شفق نيوز تنشر تشكيلة المنتخب العراقي أمام ايران

السفير العراقي لدى إيران يدعو الجمهور المؤازر للمنتخب إلى الدخول لملعب "آزادي" بجواز السفر

Date: 2022-01-27 12:54:21
السفير العراقي لدى إيران يدعو الجمهور المؤازر للمنتخب إلى الدخول لملعب "آزادي" بجواز السفر

انكلترا تنهي مغامرة الدنمارك وتضرب موعداً مع إيطاليا في نهائي اليورو

Date: 2021-07-07 21:36:41
انكلترا تنهي مغامرة الدنمارك وتضرب موعداً مع إيطاليا في نهائي اليورو

المنتخب العراقي يعود ادراجه بعد رحلتي السعودية والامارات

Date: 2022-03-31 06:51:57
المنتخب العراقي يعود ادراجه بعد رحلتي السعودية والامارات

الفيفا يمنع المنتخب الروسي من المشاركة في مونديال قطر

Date: 2022-02-28 17:48:37
الفيفا يمنع المنتخب الروسي من المشاركة في مونديال قطر

إيطاليا تطلب المشاركة في كأس العالم بدلًا من إيران

Date: 2022-10-27 07:42:57
إيطاليا تطلب المشاركة في كأس العالم بدلًا من إيران

انكلترا تسقط ألمانيا بثنائية وتبلغ ربع نهائي اليورو

Date: 2021-06-29 17:51:51
انكلترا تسقط ألمانيا بثنائية وتبلغ ربع نهائي اليورو

تهديد للفيفا قد يحرم تونس من المشاركة في مونديال 2022

Date: 2022-10-27 08:06:08
تهديد للفيفا قد يحرم تونس من المشاركة في مونديال 2022