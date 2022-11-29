مونديال قطر.. أمريكا تقصي إيران وأنكلترا تضرب موعداً مع السنغال

شفق نيوز/ تمكن منتخب إنكلترا من تحقيق الفوز على نظيره منتخب ويلز بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية لنهائيات كأس العالم 2022، والتي شهدت تأهل أمريكا على حساب إيران في مباراة قوية.

انتهى الشوط الأول من المباراة الأولى بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل منتخب انكلترا هدفه الاول في الدقيقة 50 عن طريق ماركوس راشفورد، وعاد ليسجل هدفه الثاني بعد دقيقتين 52 عن طريق اللعب فيل فودين، وعاد اللاعب ماركوس راشفورد ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب انكلترا في الدقيقة 68.

وبهذه النتيجة تأهل انكلترا كأول المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، لتضرب موعداً مع السنغال في دور الـ16.

وفي المباراة الثانية، فقد منتخب ايران فرصة التأهل للمرحلة المقبلة بعد خسارته امام منتخب امريكا 0-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية لنهائيات كأس العالم 2022.

انتهى الشوط الاول بهدف واحد لامريكا سُجل في الدقيقة 38 عن طريق كرستيان بوليسيتش لتبقى النتيجة على حالها في الشوط الثاني وينتهي اللقاء بتفوق امريكي.

وبهذه النتيجة يتأهل منتخب امريكا كثاني المجموعة برصيد 4 نقاط ليلاقي هولندا في المرحلة المقبلة.