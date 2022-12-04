مونديال قطر.. انكلترا تتجاوز عقبة السنغال بثلاثية وتضرب موعداً مرتقباً مع فرنسا

شفق نيوز/ تأهل المنتخب الانكليزي الى دور الثمانية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 بعد فوزه على منتخب السنغال بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، ليضرب موعداً مع المنتخب الفرنسي.

وتقدم "الانكليز" في الشوط الاول بهدفين للاشيء للسنغال عن طريق جوردان هندرسون في الدقيقة 38 بينما جاء الهدف الثاني عن طريق القائد هاري كين في الدقيقة 45، وفي الشوط الثاني عزز "الأسود الثلاثة" تفوقهم بهدف ثالث عبر بوكايا ساكا في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.