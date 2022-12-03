مونديال قطر.. الأرجنتين يتغلب على استراليا ويضرب موعداً مع هولندا في دور الثمانية

شفق نيوز/ تأهل منتخب الأرجنتين الى دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 بعد فوزه المستحق على منتخب استراليا بنتيجة 2-1 ليصبح ثاني المنتخبات الواصلين لهذا الدور .

وبفوز الارجنتين يكون قد تأهل للمرحلة المقبلة ليلاقي منتخب هولندا الذي كان أول المتأهلين لدور الثمانية بعد فوزه على أمريكا 3-1.

وتقدم الأرجنتين في الدقيقة 35 من الشوط الاول عن طريق القائد ليونيل ميسي الذي سدد كرة بذكاء استقرت بشباك المنتخب الاسترالي لينتهي الشوط الأول لصالح الأرجنتين بنتيجة 1-0 ، وفي الشوط الثاني سجل منتخب الأرجنتين هدفه الثاني في الدقيقة 57 بخطأ حارس مرمى استراليا بعدما اراد التلاعب بمهاجم الأرجنتين جوليان الفاريز الذي قطعها ولم يتردد في إرسالها داخل المرمى الأسترالي ليعلن عن الهدف الثاني للأرجنتين، وفي الدقيقة 77 سجل منتخب استراليا هدف التقليص عن طريق لاعب منتخب استراليا كريغ غودوين عندما سدد الكرة بقوة ارتطمت بمدافع الأرجنتين لتدخل مرمى فريق الارجنتين

استضاف ستاد أحمد بن علي مباراة الأرجنتين وأستراليا، في العاشرة مساء اليوم السبت إطار مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس العالم 2022 الجارية في قطر.