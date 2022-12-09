مونديال قطر.. الأرجنتين إلى نصف النهائي على حساب هولندا بعد مواجهة مدوية

شفق نيوز/ تأهل منتخب الأرجنتين للدور النصف النهائي لمونديال قطر 2022 على حساب منتخب هولندا بعد تحقيقه الفوز بركلات الترجيح بعد انتهاء الشوطين الاصليين والاضافيين بالتعادل.

انتهى الشوط الاول لصالح منتخب الأرجنتين بهدف دون رد جاء في الدقيقة 35 عن طريق ناهويل مولينا، وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 73 من عمر المباراة سجل ليونيل ميسي الهدف الثاني للأرجنتين من ركلة جزاء وفي الدقيقة 83 سجل منتخب هولندا هدف التقليص عن طريق فاوت فيخهورست، وفي الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع سجل منتخب هولندا هدف التعديل لينتهي اللقاء بوقته الاصلي بالتعادل الايجابي 2-2 ، لتذهب المباراة للتمديد لشوطين اضافيين

وبفوز الارجنتين سيلاقي منتخب كرواتيا في مباراة نصف نهائي كاس العالم يوم 13 من هذا الشهر.