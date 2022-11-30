مونديال قطر.. الأرجنتين تفوز على بولندا ويتأهلان لدور الـ16

شفق نيوز/ تأهل المنتخب الأرجنتيني لدور الـ 16 إثر تغلبه على منتخب بولندا بهدفين لصفر، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة.

التعادل السلبي انهى الشوط الاول للمباراة، حيث واضاع لاعب الارجنتين ليونيل ميسي ركلة جزاء في الدقيقة 39، ومع بداية الشوط الثاني عند الدقيقة 47 جاء هدف الارجنتين الاول عن طريق اليكسيس ماك اليستير، وفي الدقيقة 68 سجل منتخب الأرجنتين هدفه الثاني عن طريق جوليان الفاريز.

وفي المباراة الثانية، من المجموعة الثالثة، أخفق المنتخب السعودي من التأهل الى دور الـ 16 اثر خسارته أمام منتخب المكسيك بنتيجة هدفين لهدف.

وبهذه النتائج، يلاقي المنتخب الأرجنتيني بدور الـ16 استراليا، بينما تضرب بولندا ثاني الموجوعة الثالثة موعداً مع فرنسا.