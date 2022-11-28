مونديال قطر.. المنتخب الغاني يحقق فوزاً صعبا على كوريا الجنوبية

شفق نيوز/ حقق المنتخب الغاني فوزاً صعباً على المنتخب الكوري الجنوبي بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من مونديال 2022 التي تقام منافساتها حالياً في قطر.

انتهى الشوط الاول من المباراة بتقدم منتخب غانا بهدفين دون رد لكوريا الجنوبية جاء الهدف الاول لغانا عن طريق محمد ساليسو بالدقيقة 24 ، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 34 عن طريق اللاعب الغاني محمد قدوس ، وفي الشوط الثاني تغيرت النتيجة وسجل منتخب كوريا هدف التقليص الأول في الدقيقة 58 عن طريق تشيو كو سبونغ وعاد ليسجل هدف التعديل الثاني في الدقيقة 61 عن طريق نفس اللاعب ، وفي الدقيقة 69 سجل لاعب غانا محمد قدوس هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب غانا.

اقيمت المباراة على استاد المدينة التعليمية في قطر عند الساعة الرابعة عصرا .

وتعد مباريات اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة التي تضم منتخبات البرتغال وغانا والاورغواي وكوريا الجنوبية . وتستمر منافسات كأس العالم 2022 في قطر للمدة من 20 تشرين الثاني حتى 18 من شهر كانون الاول المقبل.