مونديال قطر.. المغرب تصعق بلجيكا بثنائية

شفق نيوز/ حقق المنتخب المغربي فوزاً مهماً على المنتخب البلجيكي بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة لنهائيات كأس العالم 2022.

انتهى الشوط الأول، بالتعادل السلبي من دون اهداف، واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى الدقيقة 73 من عمر اللقاء حيث جاء هدف المغرب الأول عن طريق البديل عبد الحميد صابري، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع سجل المغرب هدفه الثاني عن طريق زكريا ابو خلال.

وكان المنتخب المغربي تعادل في الجولة الاولى مع كرواتيا ضمن الجولة الأولى من المجموعة السادسة، بينما فارت بلجيكا على المنتخب الكندي ضمن المجموعة ذاتها بهدف دون رد في الجولة الأولى.