مونديال قطر.. المغرب تخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 رفقة كرواتيا

شفق نيوز/ تأهل منتخب المغرب كأول المجموعة بعد فوزه على المنتخب الكندي 2-1 ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة، المؤهلة الى الدور الـ 16 لمونديال كأس العالم المقام في قطر، والتي سجلت تأهل كرواتيا كثاني المجموعة.

انتهى الشوط الاول بتقدم المغرب 2-1، سجل المغرب هدفه الأول في الدقيقة الثالثة وثلاثين ثانية، عن طريق حكيم زياش، وهو أسرع هدف عربي في تاريخ مشاركات العرب في مونديالات كأس العالم، وفي الدقيقة 23 سجل المغرب هدفه الثاني عن طريق يوسف النصيري ليدخل التاريخ بعد ان اصبح اول لاعب مغربي يسجل للمغرب بنسختين من بطولة كأس العالم، وفي الدقيقة 40 سجل منتخب كندا هدفه الذي جاء بالخطأ عن طريق اللاعب المغربي نايف اكرد.

وفي المباراة الثانية، تأهل المنتخب الكرواتي بخمس نقاط بعد تعادله مع منتخب بلجيكا سلبيا 0-0 ضمن المجموعة السادسة.