مونديال قطر.. المغرب تجهز على إسبانيا بركلات الترجيح وتتصدر إلى دور ربع النهائي

شفق نيوز/ تأهل المنتخب المغربي على حساب منتخب إسبانيا بركلات الترجيح ضمن منافسات دور الـ16 المؤهل لدور ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 الجارية حالياً في قطر .

وأنتهى كلا الشوطين الأصليين الأول والثاني للمباراة بالتعادل السلبي دون اهداف لتذهب المباراة الى الشوطين الإضافيين لحسم النتيجة، لكنها ظلت النتيجة على حالها لتذهب المباراة لركلات الترجيح لحسم النتيجة، وبعد تنفيذ ركلات الترجيح حسم اللقاء لصالح منتخب المغرب .

وبهذا الفوز سيلاقي منتخب المغرب الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا المقررة في الساعة العاشرة من مساء اليوم .

وجرت المباراة في الساعة السادسة من مساء اليوم على استاد المدينة التعليمية في قطر .