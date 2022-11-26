مونديال قطر .. الكنغر الأُسترالي يقفز على نسور قرطاج و يجتازه بهدف وحيد

شفق نيوز/ فاز المنتخب الاسترالي على نظيره التونسي بهدف واحد دون رد لتونس ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في مونديال كأس العالم 2022.

وانتهى الشوط الاول بتقدم استراليا بهدف دون مقابل لتونس جاء عن طريق ميتشيل دوك في الدقيقة 23 ، واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى صافرة الحكم معلناً عن نهاية اللقاء بفوز منتخب استراليا بهدف وحيد .

وجرت المباراة يوم السبت في الواحدة ظهراً على استاد الجنوب في قطر .

وكانت تونس قد فرصت تعادلا سلبيا ثمينا في مستهل مغامرتها في مونديال قطر أمام الدنمارك بالجولة الاولى، في مجموعة صعبة تضم أيضا فرنسا حاملة اللقب الفائزة على أستراليا 4-1.