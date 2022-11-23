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مونديال قطر.. الكمبيوتر الياباني يرد الصاع صاعين للماكينة الألمانية

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-23T14:59:52+0000
مونديال قطر.. الكمبيوتر الياباني يرد الصاع صاعين للماكينة الألمانية

شفق نيوز/ قلب المنتخب الياباني الطاولة على نظيره الألماني بعد تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الاولى للمجموعة الخامس لنهائيات كأس العالم لكرة القدم المقامة في قطر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الألماني بهدف دون مقابل لا شيء للمنتخب الياباني جاء عن طريق ركلة جزاء سجله اللاعب الكاي جوندوجان واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى الدقيقة 75 من عمر اللقاء حيث جاء هدف التعديل لليابان عن طريق اللاعب ريتسو دوان وفي الدقيقة 83 سجل اليابان هدفه الثاني عن طريق تاكوما اسانو، لتستمر النتيجة على حالها حتى اطلاق حكم المباراة معلناً عن نهاية اللقاء .

وبذلك فقد رد الكومبيوتر الياباني الصاع صاعين، بتسجيله هدفين متتاليين، عبر كل من اللاعبين، ريتسو دوان، وتاكوما أسانو في الدقيقتين (75، و83) على الترتيب، من زمن اللقاء المقام على استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة. 

وبهذه النتيجة حصل الكومبيوتر  الياباني على أول ثلاث نقاط له في افتتاح المجموعة الخامسة، بينما خرج المنتخب الألماني من لقاء اليوم خال الوفاض.

 

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