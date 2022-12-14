مونديال قطر.. الكشف عن جوائز المتوج باللقب والوصيف والمنتخبات المتبقية

شفق نيوز/ كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 الجارية في قطر عن قيمة الجوائز المالية المرصودة للمنتخبات المشاركة في المونديال.

وخصص مبلغ 42 مليون دولار للمنتخب المتوج باللقب، ومبلغ 30 مليون دولار للوصيف، و27 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، و25 مليون دولار لصاحب المركز الرابع .

كما تم تخصيص مبلغ قدره 17 مليون دولار إلى المنتخبات أصحاب المراكز من الخامس حتى الثامن ، بينما يمنح مبلغ 13 مليون دولار لأصحاب المراكز من 9 حتى 16 ، ومبلغ 9 ملايين دولار للمراكز من 17 الى 32.

وتأهل منتخب الأرجنتين، امس الثلاثاء، إلى المباراة الختامية بعد فوزه على كرواتيا 3-0، بينما يلاقي منتخب المغرب نظيره الفرنسي مساء اليوم الأربعاء لحسم المنتخب الثاني المتأهل للمباراة النهائية الى جانب الارجنتين.