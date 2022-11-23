مونديال قطر.. الكتيبة الحمراء تذل المنتخب الكوستاريكي بسباعية نظيفة

شفق نيوز/ حقق المنتخب الاسباني اليوم الاربعاء، فوزاً عريضاً على نظيره الكوستاريكي بنتيجة 7-0 ضمن منافسات الجولة الاولى للمجموعة الخامسة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم .

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الاسباني بثلاثة اهداف دون مقابل للمنتخب الكوستاريكي، جاءت عن طريق داني اولمو في الدقيقة 11، ماركو أسينسيو في الدقيقة 21 ، وفيران توريس (ركلة جزاء) في الدقيقة 31 .

وفي الشوط الثاني عاد الإسبان للتسجيل عن طريق صاحب الهدف الثالث "فيران توريس" في الدقيقة 54 من عمر اللقاء ، وفي الدقيقة 75 أضاف بابلو مارتن باييز الهدف الخامس للاسبان وهو أصغر لاعب يسجل في كأس العالم وعمره 18 عاماً، وسجل لاعب منتخب اسبانيا كارلوس سولير الهدف السادس لفريقه في الدقيقة 90 من عمر المباراة ، وختم موراتا في الدقيقة 90+3 سلسلة اهداف اسبانيا .

وتضم المجموعة الخامسة منتخبات ألمانيا واليابان واسبانيا وكوستاريكا، وكان منتخب اليابان حقق اليوم مفاجأة بفوزه على نظيره الالماني 2-1 .

وبدأ منتخب اسبانيا يضغط على منافسه وتنوع في اداءه باللعب ، وحافظ على مستواه المميز والعرض الممتع لآخر دقيقة من المباراة ليخرج فائزا بسباعية نظيفة على كوستاريكا.