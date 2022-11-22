مونديال قطر.. التعادل السلبي يحكم لقاء المكسيك وبولندا

شفق نيوز/ تعادل المنتخب المكسيكي مع المنتخب البولندي من دون أهداف، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2022 الجارية احداثها في قطر.

انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني اهدر لاعب منتخب بولندا ليفاندوفيسكي ركلة جزاء في الدقيقة 58.

شهد اللقاء اداءً متكافأً بين الفريقين مع افضلية نسبية بالاداء الفني للمنتخب المكسيكي، بينما كانت هجمات المنتخب البولندي اخطر، على مرمى المكسيك.

وبهذه النتيجة، يتصدر المنتخب السعودي المجموعة بثلاث نقاط بعد فوزه على الأرجنتين الذي قبع بالمركز الأخير، مع تساوي بولندا والمكسيك بنقطة واحدة.