مونديال قطر.. البرتغال تحقق فوزاً صعباً على غانا

شفق نيوز/ تمكن المنتخب البرتغالي من تحقيق فوز مثير يوم الخميس، على نظيره الغاني بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم.

انتهى الشوط الاول من المباراة بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل كريستيانو رونالدو هدف البرتغال من ركلة جزاء في الدقيقة 65 من عمر المباراة، ودخل كرستيانو رونالدو التاريخ بعد هدفه هذا كاول لاعب في العالم يسجل في خمس نسخ مختلفة لبطولات كأس العالم.

وفي الدقيقة 73 سجل منتخب غانا هدف التعديل عن طريق اندريه ايو، قبل أن يعدل جواو فيليكس الهدف الثاني للبرتغال عند الدقيقة 78 من عمر اللقاء، وفي الدقيقة 80 عاد البرتغاليون ليسجلوا الهدف الثالث عن طريق اللاعب رافائيل لياو، وفي الدقيقة 89 قلص منتخب غانا النتيجة عندما سجل عصمان بوكاري الهدف الثاني لفريقه.