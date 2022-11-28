مونديال قطر.. البرازيل يحقق فوزاً مستحقاً على سويسرا

شفق نيوز/ حقق المنتخب البرازيلي فوزا مستحقاً على المنتخب السويسري بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة من مونديال 2022 التي تقام منافساتها حالياً في قطر.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي من دون اهداف، واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى الدقيقة 84 حينما سجل لاعب منتخب البرازيل كاسيميرو هدف لمنتخب بلاده.

وأقيمت المباراة على استاد 974 الدولي في قطر عند الساعة السابعة عصرا .

وتعد مباريات اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة التي تضم منتخبات البرازيل وصربيا وسويسرا والكاميرون.

وتستمر منافسات كأس العالم 2022 في قطر للمدة من 20 تشرين الثاني حتى 18 من شهر كانون الاول المقبل.