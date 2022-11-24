مونديال قطر.. البرازيل تحقق فوزاً مستحقاً على صربيا

شفق نيوز/ حقق المنتخب البرازيلي، يوم الخميس، فوزاً مستحقاً على المنتخب الصربي بنتيجة 2-0 في إطار منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني ومع ضغط برازيلي متواصل سجل "راقصو السامبا" عن طريق ريشارلسون في الدقيقة 62 من زمن المباراة، وعاد اللاعب نفسه ليسجل الهدف الثاني للبرازيل في الدقيقة 73 عن طريق مقصية جميلة.

وبهذه النتيجة تصدر البرازيل المجموعة السابعة، يليه المنتخب السويسري الذي فاز اليوم على الكاميرون 1-0.