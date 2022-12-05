مونديال قطر.. البرازيل تحقق فوزا عريضاً على كوريا الجنوبية وتضرب موعدا مع كرواتيا في دور ربع النهائي

شفق نيوز/ تأهل منتخب البرازيل يوم الاثنين، الى دور ربع النهائي من منافسات كأس العالم 2022 الجارية احداثها في قطر بعد تحقيقه فوزا ساحقاً على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة ( 4-1 ) ، ليضرب موعداً مع منتخب كرواتيا .

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب البرازيلي باربع اهداف دون مقابل، جاءت الأهداف عن طريق فينيسيوس جونيور في الدقيقة السابعة ، ونيمار من ركلة جزاء في الدقيقة 13 ، وريشارليسون في الدقيقة 29، ولوكاس باكيتا في الدقيقة 36، وفي الشوط الثاني سجل منتخب كوريا الجنوبية هدفه الوحيد في الدقيقة 76 عن طريق بيك سونغ هو.

جرت المباراة في الساعة العاشرة مساءً على استاد 974 في قطر.