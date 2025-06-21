مونديال الأندية.. فريقان يتأهلان إلى دور الـ 16 مبكراً

شفق نيوز/ تأهل فريقان إلى دور الـ16 من بطولة مونديال الأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقاً لنظام البطولة الجديد فهناك 32 فريقاً يشاركون فيها وهم يمثلون نخبة الكرة العالمية.

وخطف فلامينغو البرازيلي بطاقة العبور الأولى إلى الدور التالي، بعد فوز مثير حققه على العملاق الإنجليزي تشيلسي بنتيجة 3-1، ليعتلي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط.

وساعدت فريق فلامينغو، نتيجة اللقاء الآخر في المجموعة، حيث تفوق الترجي التونسي على لوس أنجلوس الأمريكي بهدف نظيف، ما حسم التأهل المبكر للبطل البرازيلي قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

أما ثاني الواصلين إلى محطة الـ16 فكان العملاق الألماني بايرن ميونخ، الذي واصل عروضه القوية في المجموعة الثالثة، بعد فوزه على بوكا جونيورز الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف.

البايرن سبق أن اكتسح أوكلاند سيتي النيوزيلندي بعشرة أهداف نظيفة، وبهذا الانتصار الثاني يرفع رصيده إلى 6 نقاط، ويضمن المرور إلى الدور القادم بغض النظر عن نتيجة الجولة الختامية.

ولا تزال صدارة المجموعة محل تنافس، حيث يمتلك بنفيكا 4 نقاط بعد سحقه أوكلاند 6-0، ويأمل في خطف الصدارة إذا ما تفوق على بايرن في المواجهة الأخيرة.

في المقابل، تقلصت آمال بوكا جونيورز إلى حدود ضيقة بعد أن جمع نقطة واحدة من تعادله مع بنفيكا، فيما بات أوكلاند خارج الحسابات تماماً.