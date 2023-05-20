مونديال الشباب.. ليوث الرافدين يستعدون للأوروغواي بمعنويات عالية

شفق نيوز / وسطَ أجواء ماطرة، وبروحٍ معنوية عالية، أجرى منتخب الشباب العراقي لكرة القدم، يوم السبت، وحدته التدريبيّة في ملعب مجمع نادي خمينيز للتدريبات والذي يبعد 10 كم عن مقر إقامةِ الوفد في مدينة لابلاتا.

وتأتي هذه التدريبات، استعداداً لمواجهة منتخب الأوروغواي في أولى مباريات شباب العراق، ضمن نهائياتِ كأس العالم دون 20 عاماً المقررة يوم الاثنين المقبل.

وشهدت التدريبات حضورَ رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، وعضويّ اتحاد الكرة محمد ناصر وخلف جلال، ومدرب المنتخب الوطني الإسباني خيسوس كاساس.

وتعامل الجهاز التدريبيّ مع تساقط الأمطار وفق تدريبات خاصة خاضها اللاعبون لساعة وربع، لتلافي الإصابات، حيث شارك اللاعبون جميعاً من دون استثناء فيها، سبقتها تدريبات صباحية في قاعةِ الحديد والقوة البدنية.

هذا ومن المؤمل أن يُقام المؤتمر العام لبطولةِ كأس العالم للشباب دون 20 عاماً في الأرجنتين 2023 بمشاركةِ ممثلين عن الوفد العراقي، في الساعة السابعة من مساء اليوم بتوقيت الأرجنتين (الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت العراق)، وستحدد فيه التعليمات الخاصة في البطولة من الناحية الإدارية والطبية والإعلامية.

من جانبه، طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم تذاكرَ حضور مباريات البطولة عبر موقع "فيفا" على شبكة الإنترنت.

وسائل الإعلام الأرجنتينية من جانبها بدأت تتابع وصول المنتخبات تباعاً، كما بدأت بتتبع المنتخبات في أماكن إقامتهم، رغم أن هناك تذمراً واضحاً من بعض المنتخبات حول أماكن التدريبات البعيدة، بالإضافة إلى الفنادق الجيدة وعدم وجود قاعات الحديد الخاصة وأماكن لاستشفاء اللاعبين، والتي وضعها الجانب الأرجنتيني بالتعاون مع الاتحاد الدوليّ لكرة القدم بشكلٍ مستعجل.

وعلل المنظمون ذلك، إلى ضيق وقت منح البطولة إلى الأرجنتين وسحب تنظيمها من إندونيسيا، ما جعلها عرضةً للنقد من المهتمين بهذهِ البطولة، قُبيل انطلاقها رسمياً بساعات بلقاء الأرجنتين وأوزبكستان.

هذا ويعد المنتخب الأرجنتيني، أبرزَ فرق تاريخ كأس العالم دون 20 عاما، حيث فاز بلقب مونديال الشباب (6) مرات، واستضافها من قبل في نسخة عام 2001 وتوج بِلقبها.