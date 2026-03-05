موندو ديبورتيفو: مودريتش قد يعود لريال مدريد مدرباً

شفق نيوز- مدريد

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن عودة الكرواتي لوكا مودريتش إلى نادي ريال مدريد مجدداً باتت محتملة بعد رحيله عن الفريق الملكي خلال الصيف الماضي.

وفي مايو 2025 أعلن مودريتش رحيله عن ريال مدريد بعد 13 عاماً قضاها مع النادي.

ويعد مودريتش اللاعب الأكثر تتويجاً في تاريخ ريال مدريد، حيث حصد 28 لقباً كبيراً، منها أربعة ألقاب في الدوري الإسباني و6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

وفي عام 2018، حصد مودريتش جائزة الكرة الذهبية لدوره مع ريال مدريد، وقيادته منتخب كرواتيا إلى نهائي كأس العالم آنذاك.

وقالت الصحيفة إن مودريتش من الوارد أن يعود إلى ريال مدريد، ولكن كمدرب على مقاعد البدلاء مع ماسيميليانو أليغري أحد المرشحين لخلافة ألفارو أربيلوا.

ويرتبط اسم أليغري، البالغ من العمر 58 عاماً، بتدريب ريال مدريد، بعد خروج تقارير تؤكد أن أربيلوا لن يستمر في منصبه كمدير فني للفريق الملكي.

وأكدت الصحيفة أن وجود مودريتش، أحد الشروط التي وضعها أليغري لريال مدريد للموافقة على تولي تدريب الفريق.

وأوضحت، أن أليغري يرغب في ضم لاعب الوسط الكرواتي، الذي يتولى تدريبه حالياً في ميلان، ليس للعب، بل للانضمام إلى طاقمه التدريبي ليكون حلقة وصل بين ماضي الفريق ومستقبله.

ومن شروط أليغري الأخرى التعاقد مع أدريان رابيو لخط الوسط، حيث يعتبره أحد المفاتيح السحرية لحل مشاكل وسط الملعب في ريال مدريد.

وكان مدرب ميلان الحالي قريباً من تولي تدريب الفريق مرتين سابقاً، عندما كان مدرباً ليوفنتوس، وذلك في عامي 2019 و2021، لكنه قرر البقاء في يوفنتوس.

ويمتد عقد أليغري مع ميلان حتى عام 2027.