موقف "رسمي" جديد بشأن مستقبل كاتانيتش في تدريب المنتخب العراقي

شفق نيوز / كشفت الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي، يوم السبت، عن موقفها الرسمي بشأن مستقبل السلوفيني سيرتشكو كاتانيتش، مدرب المنتخب الوطني.

وأبدى رئيس الهيئة إياد بنيان خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، استغرابه من "أمور كثيرة تثار وتمرر يومياً بشأن نية التطبيعية إنهاء عقد كاتانيتش والبحث عن مدرب أجنبي"، مؤكدا أن "التطبيعية لم تجتمع مع كاتانيتش (بعد خسارة المنتخب أمام إيران) لغاية الآن، ولم تستمع إليه".

وأوضح بنيان، أن "كاتانيتش، سيعود قريباً إلى العراق، وسيتم التباحث معه بأمور عدة"، مبينا أن "وزير الشباب والرياضة عدنان درجال لم يتطرق هو الآخر، كما لم يقترح على الهيئة أي موضوع يخص إبعاد كاتنيتش واستقدام مدرب أجنبي آخر، بالإضافة إلى أن الحكومة العراقية لم تخصص أي مبلغ لمدرب أجنبي جديد، كما ورد في عدد من وسائل الإعلام".

وبشأن بعض الاتهامات والتي كشفت مستندات عبر مواقع تخص منحه "اياد بنيان" عقود لنسيبه اللاعب الدولي نشأت أكرم، مستغلا منصبه في التطبيعية، قال بنيان، إن كل ما ورد "مزور ولا صحة له، وسيلجأ للقضاء بسبب التشهير والمساس بسمعته وسيثبت أمام القاضي ذلك وأخذ حقه بالقانون".

وفيما يخص تقديم كاتانتيتش شكوى في حال عدم تسديد التطبيعية مستحقاته المترتبة، أقر بنيان، بأن "كاتانيتش لديه مستحقات لم تدفع له حتى الآن، بسبب إجراءات إدارية"، مؤكداً أحقية المدرب السلوفيني "المطالبة بها، كما سيتم تسديدها له كاملة في أقرب وقت، ومن دون الحاجة للجوء إلى القانون".

وختم المنتخب العراقي لكرة القدم، الثلاثاء (15 حزيران 2021)، مشواره في الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 ، بخسارة بهدف وحيد أمام منتخب إيران.