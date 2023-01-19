موقف جديد من البصرة.. الزاملي لشفق نيوز: تم احتواء ازمة الجماهير والاتحاد الخليجي تريث بتأجيل المباراة

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، انه وبالتنسيق مع الاتحاد الخليجي سيمضي بإقامة المباراة الختامية لخليجي 25 بين المنتخب العراقي ونظيره العماني، بعد طلب بتأجيلها حفاظا على أرواح الجماهير.

وقال رئيس اللجنة الامنية للبطولة وعضو اتحاد الكرة غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن قرار التأجيل تم بطلب الاتحاد الخليجي بعد الوضع الصعب وحشود الجماهير واختناق الناس وظهور حالات وفاة.

وأضاف ان الوضع في الوقت الحالي تحت السيطرة، لكن الاتحاد الخليجي رهن تأجيل المباراة في حال حدوث أي تدافع آخر.

وفي هذه الاثناء أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، إغلاق بوابات ملعب جذع النخلة بعد امتلائه بالجماهير.

وقررت اتحاد الكرة العراقي، فتح ملعب الميناء ونشر عشرات الشاشات في الساحات العامة في البصرة.

ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في وقت سابق من اليوم، إلى محافظة البصرة وعقد اجتماعاً عاجلاً مع عدد من الوزراء ومحافظ البصرة للوقوف على التحضيرات الخاصة بنهائي خليجي 25.

وكان مصدر أمني مسؤول قد افاد في وقت سابق من اليوم، أن شخصاً على الأقل لقي حتفه فيما أُصيب العشرات جراء التدافع الذي حصل بين الجماهير الرياضية المحتشدة قرب ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شخصا توفي فيما أُصيب 60 آخرون بجروح جراء التدافع الذي حصل قرب الملعب بين حشود الجماهير التي تُقدر بالآلاف من الذي يسعون لحضور مباراة نهائي خليجي 25 بين المنتخب العراقي ونظيره العماني، مشيرا إلى، فتح بوابات ملعب جذع النخلة أمام الجماهير التي تمتلك تذاكر الدخول فقط.