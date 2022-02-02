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موقع "فيفا" ينشر تقريراً عن عودة المباريات الدولية إلى بغداد

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-02T20:56:23+0000
موقع "فيفا" ينشر تقريراً عن عودة المباريات الدولية إلى بغداد

شفق نيوز/ نشرَ موقعُ الاتحاد الدوليّ لكرةِ القدم (فيفا) تقريراً عن عودةِ مبارياتِ كرةِ القدم الى العاصمةِ بغداد بعد سنواتٍ من الابتعادِ نتيجة فرض الحظر على إقامةِ المبارياتِ الدوليّة منذ عام 2013.

وسلط التقرير الضوء على مُباراة المنتخب الوطنيّ العراقيّ أمام نظيره الأوغندي التي استضافها ملعبُ المدينة الدوليّ في العاصمةِ بغداد، مساء يوم 21 يناير/ كانون الثاني الماضي والتي انتهت بفوزِ العراق بهدفٍ من دون مقابلٍ أحرزه المهاجمُ علاء عباس في الدقيقة 17 من زمن المباراةِ التي قادها طاقمٌ تحكيمي كويتي.

التقريرُ تعلقَ بنظرةِ (فيفا) لكرةِ القدم العراقيّة واستراتيجية العمل للسنوات الأربع المقبلة.

وذكرَ التقرير وجهةَ نظر وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، والأمين العامّ، محمد فرحان، بتصريحين، الى جانبِ تقريرٍ عرضهُ مدير تطوير (فيفا) في مكتب دبي الإقليمي، عصام السحيباني، بعد أن أشرفَ على المباراةِ الدوليّة الوديّة بين العراق وأوغندا، وزيارته الى العاصمةِ بغداد التي استغرقت ثلاثةَ أيامٍ إلى جانبِ مُناقشةِ المشاريع المُحتملة، وتتبعها زيارةٌ أخرى للسحيباني مقررة في شهر فبراير/ شباط الحالي.

ونقلَ الموقعُ الرسمي لفيفا على شبكةِ المعلومات الدوليّة عن رئيسِ الاتحاد العراقي لكرةِ القدم، عدنان درجال، قوله: إن "مساعدة الاتحاد الدوليّ لكرةِ القدم أمرٌ بالغُ الأهمية بالنسبةِ لنا في الوقتِ الحاضر"، مضيفاً أن "العراق لديه إمكانياتٌ كرويةٌ هائلةٌ، لكن لتحويلها الى نجاحٍ عَلينا أن نعملَ بِجدٍ".

وأوضحَ: "في الآونة الأخيرة نفّذَ الاتحادُ الدولي لكرةِ القدم الكثيرَ من التغييرات، لكن بالنسبةِ لنا هذه هي مُجرد بداية".

وقدّمَ درجال شكره لفيفا بِقولهِ: "نودُ أن نشكرَ الاتحادَ الدوليّ لِدعمهِ المستمر".

من جانبهِ، نقلَ موقعُ الاتحاد الدوليّ لكرةِ القدم عن الأمين العامّ للاتحادِ العراقي لكرةِ القدم، محمد فرحان، قوله: "يجب أن يكون مفهوماً بأن الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم لا يحصل فقط على الدعمِ المالي الكبير من الاتحادِ الدولي عبر برنامج FORWORD، وإنما أيضاً على مَشورةٍ استراتيجية عاليةِ الجودة".

وتابعَ فرحان: "هناك الكثيرُ من المقترحاتِ حول الحوكمةِ الرشيدة والصحةِ الماليّة للمنظمةِ والقضايا الفنية، وأوجه عديدة أخرى لكرةِ القدم".

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