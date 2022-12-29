موقع "غير معلوم" لشراء تذاكر خليجي 25.. اتحاد الكرة: سنحدده لاحقاً

شفق نيوز / أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، عدم وجود موقع بيع مباشر لتذاكر افتتاح بطولة خليجي 25 المقررة في محافظة البصرة.

وأوضح الاتحاد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "لا يوجد بيع مباشر لتذاكر افتتاح خليجي 25 اليوم الخميس في (تايمز سكوير مول)، وستنطلق عملية البيع المباشر في 31 من هذا الشهر".

وأضاف أن "بيع التذاكر لن يتم في ملعبي البصرة الدولي والميناء، وسوف يتم تحديد منافذ البيع بوقت لاحق".

وكانت الجماهير الرياضية، قد تجمهرت بوقت سابق من اليوم، في (تايمز سكوير مول)، بمدينة البصرة، سعياً لاقتناء تذاكر مباريات خليجي 25.