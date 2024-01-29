موقعة الأسود ومباريات أخرى اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة

شفق نيوز/ ينتظر عشاق كرة القدم، بالخصوص الجماهير العراقية والأردنية"، مباريات قوية اليوم الإثنين، مع استمرار بطولتي كأس آسيا وأمم أفريقيا والمنافسات النارية في مرحلة ثمن النهائي.

وتشهد منافسات ثمن نهائي كأس آسيا، مواجهتين عربيتين، حين يلتقي المنتخب العراقي (اسود الرافدين) مع الأردن (النشامى)، وقطر (العنابي) بفلسطين (كتيبة الفدائيين).

وفي بطولة أمم أفريقيا، يواجه منتخب موريتانيا نظيره الرأس الأخضر، بينما يصطدم صاحب الأرض، منتخب كوت ديفوار بحامل اللقب، السنغال.

كما تشهد السعودية، انطلاق فعاليات كأس موسم الرياض، بمواجهة الهلال السعودي وإنتر ميامي الأمريكي.

القنوات الناقلة لكأس آسيا:

تنقل مباريات بطولة كأس آسيا عبر قناتي بي إن سبورتس، والكأس القطريتين، كما تذاع داخل الإمارات والسعودية فقط عبر قناتي أبوظبي الرياضية وssc السعودية.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة، مع الإشارة إلى أن المباريات بتوقيت بغداد:

كأس آسيا:

العراق VS الأردن - 02:30 - beIN ASIAN CUP 1، SSC1 HD، Abu Dhabi Sports Asia 1، Al-Rabiaa Iraq

قطر VS فلسطين - 07:00 مساء - beIN ASIAN CUP 1، SSC1 HD، Abu Dhabi Sports Asia 1، Al-Rabiaa Iraq.

كأس أمم أفريقيا:

الرأس الأخضر VS موريتانيا - 8:00 مساء - beIN SPORTS MAX1.

السنغال VS كوت ديفوار - 11:00 مساء - beIN SPORTS MAX2.

الدوري الإسباني:

خيتافي VS غرناطة - 11:00 مساء - beIN SPORTS HD3.

الدوري الإيطالي:

ساليرنيتانا VS روما - 10:45 مساء - AD SPORTS Premium 1.

كأس موسم الرياض:

الهلال السعودي VS إنتر ميامي الأمريكي - 09:00 - beIN SPORTS HD.