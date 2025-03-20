موقعة البصرة.. تفاصيل المواجهة والتوقيت والقنوات الناقلة

شفق نيوز/ يلتقي المنتخب العراقي، مساء اليوم الخميس، نظيره الكويتي ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الثانية من الدور الثالث للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتقام المباراة على ملعب البصرة الدولي "جذع النخلة" في تمام الساعة 9:15 مساءً بتوقيت بغداد، فيما ستُنقل عبر قناة beIN Sports HD4.

وكانت مباراة الذهاب بين المنتخبين، التي أقيمت في الكويت، قد انتهت بالتعادل السلبي (0-0).

ألوان الفرق والحكام في المباراة

العراق: الطقم الأبيض الكامل، والحراس باللون الأصفر.

الكويت: الطقم الأزرق الكامل، والحراس باللون الأسود.

الحكام: يرتدون اللون الأحمر.

ترتيب المجموعة الثانية بعد الجولة السادسة

كوريا الجنوبية – 14 نقطة. العراق – 11 نقطة. الأردن – 9 نقاط. عُمان – 6 نقاط. فلسطين – 5 نقاط. الكويت – 4 نقاط.

ويتأهل المنتخبان الأول والثاني من كل مجموعة مباشرةً إلى كأس العالم، فيما يتم تحديد مقعدين مباشرين إضافيين عبر الدور الرابع من الملحق القاري، مع فرصة لمقعد خامس من خلال دور إضافي للوصول إلى مونديال 2026.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس الأربعاء، أكد مدرب المنتخب العراقي، خيسوس كاساس، أهمية مواجهة الكويت ضمن التصفيات، مشيراً إلى أن المنتخب الكويتي يمتلك دفاعاً قوياً، لكن العراق مستعد لتحقيق الفوز على أرضه.

كما دعا الجماهير العراقية لدعم الفريق طوال المباراة، مؤكداً أن النقاط الثلاث ضرورية لمواصلة المشوار المونديالي.

من جانبه، شدد لاعب المنتخب زيدان إقبال على أهمية المباراة، مشيراً إلى أن اللاعبين يدركون أن العراق لم يشارك في كأس العالم منذ 40 عاماً.

في المقابل، أقر مدرب الكويت، خوان بيتزي، بصعوبة اللقاء، مؤكداً امتلاك فريقه البدائل المناسبة رغم الغيابات، وسعيه لاستغلال نقاط ضعف العراق لتحقيق نتيجة إيجابية.