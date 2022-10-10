(موغالو وعبد الرحيم) يحلقان بجناح "الصقور" في انطلاق جولات الممتاز

شفق نيوز / حقق فريق نادي القوة الجوية، اليوم الاثنين، فوزاً مستحقا على ضيفه فريق نادي النجف بهدفين دون مقابل ، ضمن منافسات الجولة الاولى لدوري الكرة الممتاز .

وسجل لاعب القوة الجوية المحترف (موغالو) هدف الصقور الأول في شباك النجف عند الدقيقة (57) ، في المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي، ثم عاد الجوية ليسجل هدفا ثانيا في الدقيقة (84) عن طريق البديل مهند عبد الرحيم.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع أضاع لاعب القوة الجوية حمادي احمد ركلة جزاء أخفق في تنفيذها لينتهي اللقاء بفوز الصقور في اولى مواجهاته بالموسم الجديد .

وبهذا الفوز حصد فريق القوة الجوية أول ثلاث نقاط له في انطلاق الدوري العراقي الممتاز.