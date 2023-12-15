موعد نهائي من ريال مدريد للنجم الفرنسي مبابي

شفق نيوز/ حدد ريال مدريد، موعدا نهائيا للحصول على إجابة من قبل النجم كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وفق ما ذكرن صحيفة "آس" الإسبانية، اليوم الجمعة.

وبحسب التقرير، فإن نادي العاصمة الإسبانية يعمل من أجل إرسال عرضه إلى مبابي في الأول من يناير، على أن تكون الإجابة النهائية من قبل المهاجم الفرنسي قبل الخامس عشر من الشهر المقبل.

وسيكون بمقدور مبابي في بداية العام المقبل التفاوض بحرية حول مستقبله، كونه سيدخل الفترة الحرة من عقده مع باريس سان جيرمان الذي أعلن في عام 2022 تمديد عقد لاعبه حتى 2025، إلا أن وسائل إعلام كشفت أن العام الثالث يعد اختياريا.

وأضافت "آس": بعد العديد من التجارب المخيبة لآمال ريال مدريد مع مبابي، فإن النادي الإسباني يريد إجابة نهائية قبل 15 يناير، وما زال ريال مدريد يرى بأن مبابي أفضل توقيع ممكن لتعزيز خط الهجوم، لكنه يشعر بأن لديه موقفا أقوى حاليا بعد انفجار الإنجليزي جود بيلنغهام الذي فاق التوقعات، ومع انضمام الشاب البرازيلي إندريك في الصيف المقبل، لذلك يرى ريال مدريد بأن مبابي لا يعد اللاعب الذي يقف عليه المشروع الرياضي كما كان قبل بضعة أشهر.