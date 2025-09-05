موعد مباريات نصف نهائي كأس الخليج للشباب.. العراق يصطدم بالسعودية أولاً

شفق نيوز/ أبها

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج للشباب تحت 20 عاماً، التي تستضيفها مدينة أبها السعودية، مواعيد مباراتي الدور نصف النهائي المقرر إقامتهما يوم الأحد المقبل، الموافق 7 أيلول الحالي، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية.

وسيفتتح منتخب العراق، وصيف المجموعة الثانية، مباريات نصف النهائي بمواجهة نظيره السعودي متصدر المجموعة الأولى عند الساعة الرابعة عصراً.

فيما يلتقي منتخب عمان، متصدر المجموعة الثانية، مع منتخب اليمن، وصيف المجموعة الأولى، عند الساعة الثامنة مساءً.

وتأهل المنتخب العراقي بعد أن حصد المركز الثاني في مجموعته، حيث فاز على البحرين، ثم على المنتخب المصري بنتيجة (2-0)، قبل أن يخسر أمام عمان بهدف وحيد.

يشار إلى أن مدينة أبها تحتضن منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس الخليج تحت 20 عاماً 2025 خلال الفترة من 28 آب الماضي وحتى 10 أيلول الحالي، بمشاركة ثمانية منتخبات هي: العراق، السعودية، قطر، الكويت، اليمن، عمان، البحرين، ومصر التي شاركت بدعوة من اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم بعد اعتذار الإمارات.