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تعرف على تشكيلة المنتخب العراقي لمباراة لبنان والقنوات الناقلة

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-01T09:35:20+0000
تعرف على تشكيلة المنتخب العراقي لمباراة لبنان والقنوات الناقلة

شفق نيوز/ يستضيف المنتخب اللبناني نظيره العراقي، اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا.

ويحتل المنتخب اللبناني المركز الرابع في مجموعته بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة عن منتخب العراق صاحب المركز الخامس.

ويلتقي المنتخبان، عند الساعة الثالثة من ظهر اليوم الثلاثاء، بتوقيت بغداد، على ملعب صيدا الدولي في مدينة صيدا اللبنانية.

وستُنقل المباراة عبر شبكة القنوات الرياضية السعودية "SSC Sport 1HD"، وكذلك سيذاع اللقاء عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الرسمية على موقع "يوتيوب".

ويظهر الجدول ادناه ترتيب مجموعة العراق ولبنان في تصفيات كأس العالم 2022

إيران - 19 نقطة

كوريا الجنوبية - 17 نقطة

الإمارات - 9 نقاط

لبنان - 5 نقاط

العراق - 4 نقاط

سوريا - نقطتان

 كما تظهر الصورة ادناه تشكلية المنتخب العراقي وفق مااعلنه اتحاد الكرة المركزي، وهم كل من "فهد طالب" لحراسة المرمى، و"احمد ابراهيم" و"مناف يونس" (خط الدفاع)، و"مؤيد جعاز" (جانب ايمن) و"شيركو كريم" (على الايسر)، وفي (خط الوسط)، "سعد عبد الامير" و"محمد علي عبود" مع "سجاد سالم"، وفي (الهجوم) "احمد فرحان" و"حسين عبد الكريم" و"ايمن حسين".

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