موعد قرعة وتفاصيل بطولة كأس ملك إسبانيا بعد تأهل الفرق الـ8

شفق نيوز/ اختتمت منافسات ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا 2025 لكرة القدم بفوز درامي لريال مدريد على ضيفه ريال بيتيس بنتيجة 5-2، مساء أمس الخميس.

واكتمل عقد مرحلة ربع نهائي البطولة بعد وصول ريال مدريد إلى الدور التالي، حيث تأهل إلى دور الـ16 من مسابقة كأس ملك إسبانيا كبار الدوري الإسباني، وعلى رأسهم برشلونة وريال مدريد، إلى جانب فالنسيا وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد وأوساسونا وخيتافي وليغانيس.

ولم يشهد دور الثمانية من مسابقة كأس ملك إسبانيا، أي مفاجآت، حيث سحق برشلونة مضيفه ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل هدف.

فيما تمكن أتلتيكو مدريد من تحقيق انتصار كبير على إلتشي برباعية نظيفة، بينما تخطى فالنسيا فريق أورينسي بسهولة بثنائية دون رد.

ومن المقرر أن تقام قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2025 الاثنين المقبل في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وستجري مراسم القرعة في الساعة الثالثة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة مساء بتوقيت أبوظبي والثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويتوقع أن تلعب منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2025 بداية من 5 شباط/ فبراير المقبل.